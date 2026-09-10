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Bărbat găsit decedat într-un canal de fugă din Costișa

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 67 de ani, din localitatea Frunzeni, a fost găsit decedat, miercuri, 9 septembrie, într-un canal de fugă din comuna Costișa.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați prin 112, în jurul orei 15:00, după ce bărbatul a fost găsit în canal. Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că acesta plecase de acasă în jurul orei 08:30, deplasându-se cu bicicleta. Un echipaj medical sosit la fața locului a constatat decesul.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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