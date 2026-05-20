Sfârșit tragic pentru un bărbat din Cândești
Bărbat găsit decedat în locuință, la Roman – Poliția face cercetări

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 65 de ani, din Roman, a fost găsit decedat în propria locuință, autoritățile fiind anunțate pe 19 mai, prin apel la numărul unic de urgență 112. „La data de 19 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către o femeie, l-a găsit pe concubinul său, un bărbat de 65 de ani, din Roman, decedat în locuință. Corpul acestuia a fost transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț în vederea efectuării necropsiei”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

A fost deschis un dosar penal iar oamenii legii fac cercetări pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care a avut loc tragedia.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
