Timofte Ioan, în vârstă de 38 de ani, din Valea Arini, a fost dat dispărut după ce a plecat de la domiciliu în data de 22 de martie și nu a mai revenit. Dispariția sa a fost semnalată pe data de 24 de martie de către mama acestuia, care a alertat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani.

Bărbatul are o înălțime de 1,80 metri, cântărește aproximativ 80 de kilograme, are constituție atletică, părul castaniu, cu semn de calviție, este tuns scurt și are ochii căprui.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț: „La momentul plecării acesta era îmbrăcat cu geacă de culoare albastră, blugi de culoare albastră și o șapcă de culoare neagră”.

Orice persoană care poate furniza informații utile este rugată să sune de la Serviciul Unic 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț