Bărbat dispărut la Roznov. Poliția cere ajutorul cetățenilor

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești desfășoară căutări pentru găsirea lui Lichiuță Valerin, în vârstă de 65 de ani, după ce soția acestuia a anunțat dispariția lui în dimineața zilei de 17 septembrie, ora 10:00.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, bărbatul era angajat în localitatea Roznov, iar ultimul contact telefonic cu familia a avut loc pe data de 11 septembrie.

Bărbatul are o înălțime de aproximativ 165 cm, greutate 60-65 kg, păr alb scurt, grizonat, ochi albaștri. Are un tatuaj cu trei puncte pe partea exterioară a palmei.

În momentul dispariției, se deplasa cu bicicleta personală de culoare neagră, prevăzută cu portbagaj atât în față, cât și în spate. Era îmbrăcat cu trening și tricou negru, iar în picioare purta adidași albi.

Orice persoană care deține informații despre bărbat este rugată să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț