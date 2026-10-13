Bărbat din Vaslui reținut după un atac cu toporul asupra concubinei, la Oniceni

Un bărbat de 36 de ani, din județul Vaslui, a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-ar fi agresat concubina, o femeie de 41 de ani din Oniceni. Potrivit polițiștilor, în timpul conflictului, bărbatul ar fi lovit-o cu palma, apoi cu un topor în zona capului. Femeia ar fi reușit să fugă în drumul public și să ceară ajutor.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați prin 112 luni seara, la ora 21:24. Din verificări a reieșit că agresiunea s-ar fi petrecut în jurul orei 19:00, la locuința femeii. Conflictul ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool și al geloziei.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, însă femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. A fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Atenție: faptele sunt prezentate potrivit informațiilor transmise de poliție, iar acuzațiile urmează să fie cercetate.