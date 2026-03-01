Bărbat din Roman salvat de pompieri după ce a rămas blocat sub trunchiul tăiat al unui copac

Forțe de intervenție ale ISU Neamț au salvat un tânăr de 22 de ani care a rămas prins sub trunchiul tăiat și crengile unui copact

Sesizarea a făcut făcută în jurul orei 16.40 și pompierii au ajuns pe str. Fabricii din municipiul Roman.

„La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman (o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim-ajutor, o autospecială pentru descarcerare grea, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD TIM), SVSU și IPJ. Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că o persoană se află în copac (la o înălțime de aproximativ 4 m) prinsă sub trunchiul tăiat și crengi. Copacul era căzut și peste o țeavă de gaz”, precizează comunicatul ISU Neamț.

Forțele de intervenție au reușit să scoată bărbatul de sub copac, el fiind ulterior transportat la spital, conștient și cu traumatisme la nivelul unui picior.

„De asemenea, forțele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea copacului de pe țeava de gaz și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. La locul evenimentului a fost solicitat și un echipaj de la Delgaz Grid pentru remedierea defecțiunii”, mai precizează comunicatul ISU Neamț.

Imagini: ISU Neamț