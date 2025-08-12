Un bărbat cu cetățenie portugheză a fost reținut luni, 11 august la Roman într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și introducere în țară de droguri de mare risc.

Conform comunicatului dat de IPJ Neamț, „în luna aprilie 2025, bărbatul ar fi introdus în țară aproximativ un kilogram de cocaină (drog de mare risc) în scopul comercializării, în județele Vaslui, Neamț și Iași.

La data de 11 august 2025, a fost prins în flagrant delict, în municipiului Roman, în timp ce ar fi transportat, în scopul vânzării, aproximativ 360 de grame de cocaină”.

Astăzi, 12 august, un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Neamț a decis arestarea preventivă a bărbatului suspectat pentru o perioadă de 30 de zile.

Z.C.