Bărbat din Piatra Neamț păcălit de o falsă platformă de investiții online

de Popa Denisa

Un bărbat de 57 de ani din Piatra Neamț a fost păcălit după ce a crezut promisiunile unor presupuşi reprezentanți ai unei platforme de investiții online, care i-au garantat câștiguri lunare. În realitate, totul s-a dovedit a fi o înșelătorie.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, pe data de 5 martie, bărbatul a sesizat Poliția municipiului Piatra Neamț și le-a povestit cum a ajuns să fie înșelat. Totul a început pe 4 februarie, când a fost contactat telefonic de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept reprezentant al unei platforme de investiții.

Acesta i-a explicat că poate obține câștiguri financiare prin intermediul unei platforme online și l-a convins să își creeze un cont pentru a începe investițiile.

„Sub îndrumarea telefonică a unei alte persoane necunoscute, reprezentant al aceleiași platforme de investiții, persoana vătămată a efectuat un număr de 4 tranzacții, în valoare totală de 1.000 de lei, sub forma alimentării unui cont creat pe aceeași platformă, urmând ca la finalul lunii februarie 2026, acesta să retragă câștigurile promise, respectiv valori cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei lunar. Având în vedere că persoana vătămată nu a putut retrage suma investită inițial, a reclamat faptele la unitatea de poliție”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune și continuă cercetările.

Cazul nu este unul izolat. În ultima perioadă, fraudele online, în special cele legate de investiții aparent profitabile, s-au înmulțit.

Subcomisar Cătălin Mihai Vrânceanu, din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Neamț, a explicat într-un material publicat de Mesagerul de Neamț (aici), modalitățile prin care oamenii sunt păcăliți și faptul  că recuperarea banilor este adesea dificilă.

