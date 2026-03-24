Bărbat din Neamț, reținut după ce și-ar fi agresat soția în propria curte

Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce și-a lovit și amenințat soția, în urma unui conflict izbucnit în gospodăria lor din comuna Răucești, județul Neamț.

Potrivit IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe data de 23 martie, în jurul orei 13:56, când o femeie în vârstă de 67 de ani a sunat la 112 și a cerut ajutor, reclamând un conflict cu soțul său. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că femeia, aflată în curtea locuinței, a fost agresată de soțul său, un bărbat de 69 de ani. Acesta ar fi bruscat-o, ar fi lovit-o și i-ar fi adresat amenințări.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului. Cu toate acestea, femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe în familie și amenințare. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca ancheta să continue.