ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Bărbat din Neamț reținut după ce a încălcat un ordin de protecție și a făcut scandal în curtea unui vecin

de Popa Denisa

Un bărbat a fost reținut de polițiști, după ce ar fi pătruns în curtea unui vecin din Petricani, unde a provocat distrugeri și a adresat amenințări, deși avea interdicția de a se apropia de victimă.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în seara de 5 aprilie, în jurul orei 22:30, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost alertați prin 112 de un bărbat de 38 de ani. Acesta a reclamat că un vecin a intrat în curtea locuinței sale și, folosind un obiect contondent, a distrus porțile de acces, adresând totodată injurii și amenințări.

Ajunși la fața locului, în localitatea Petricani, polițiștii au identificat un suspect în vârstă de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate.

Verificările au scos la iveală faptul că, încă din 29 ianuarie, pe numele acestuia fusese emis un ordin de protecție de către Judecătoria Târgu Neamț. Documentul îl obliga să păstreze o distanță minimă de 10 metri față de bărbatul de 38 de ani și de locuința acestuia, precum și să evite orice formă de contact.

În cauză fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, amenințare, violarea de domiciliu, precum și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. În urma probatoriului administrat, fața de bărbatul de 34 de ani s-a dispus măsura reținerii, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, cu propunere de arestare preventivă”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Autor:

https://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Categorii