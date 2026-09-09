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Bărbat din Neamț, dispărut după ce a plecat spre o unitate medicală din Iași

de Popa Denisa

Polițiștii nemțeni caută un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a plecat de acasă la sfârșitul lunii august și nu a mai revenit. Familia acestuia nu a mai reușit să ia legătura cu el după data de 1 septembrie.

Este vorba despre Pătrăcescu Gheorghe, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu său din Târgu Neamț, în data de 31 august, cu intenția de a ajunge la o unitate medicală din municipiul Iași.

Potrivit polițiștilor, bărbatul și-a contactat familia pe 1 septembrie și le-a spus că se află în parcul unității medicale, fără să fi fost internat. Ulterior, acesta nu a mai putut fi contactat.

„Bărbatul are următoarele semnalmente: înălțime 1,82 m, greutate 60 kg, ochi căprui, păr castaniu tuns scurt. Ca semne particulare, prezintă o cicatrice postoperatorie la piciorul stâng, un șurub fixat chirurgical la călcâiul drept și un buton traheal la nivelul gâtului. La data plecării era îmbrăcat cu o geacă de fâș albastră cu dungi roșii, tricou alb cu dungi, pantaloni de trening negri și adidași albi, având asupra sa documente de identitate și telefonul mobil”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Poliția a fost sesizată cu privire la dispariția bărbatului pe data de 8 septembrie, în jurul orei 11:00.

Persoanele care pot oferi informații care să ajute la găsirea lui sunt rugate să apeleze 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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