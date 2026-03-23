Bărbat din Neamț, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fosta soție

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi agresat fosta soție.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 21 martie, în jurul orei 12:50, în localitatea Vânători-Neamț. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au fost alertați printr-un apel la 112 de o femeie de 48 de ani, care a reclamat că a fost atacată de fostul soț, cu care locuiește în aceeași curte.

Din primele cercetări a reieșit că, pe fondul consumului de alcool și al unor conflicte mai vechi, bărbatul ar fi devenit violent și ar fi lovit-o pe femeie, provocându-i o leziune prin înțepare.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă. Totodată, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă în acest caz, sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.