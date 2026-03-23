Scădere ușoară a infracțiunilor de violență domestică în Neamț
Bărbat din Neamț, arestat preventiv după ce și-ar fi agresat fosta soție

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de violență în familie, după ce și-ar fi agresat fosta soție.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 21 martie, în jurul orei 12:50, în localitatea Vânători-Neamț. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au fost alertați printr-un apel la 112 de o femeie de 48 de ani, care a reclamat că a fost atacată de fostul soț, cu care locuiește în aceeași curte.

Din primele cercetări a reieșit că, pe fondul consumului de alcool și al unor conflicte mai vechi, bărbatul ar fi devenit violent și ar fi lovit-o pe femeie, provocându-i o leziune prin înțepare.

Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru victimă. Totodată, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă în acest caz, sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.

Popa Denisa
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
