Bărbat din Bicaz-Chei, ucis de un urs, pe un deal din apropierea casei sale

Descoperire șocantă făcută de fiu

Potrivit primelor informații, bătrânul a fost găsit ”decedat pe un deal din apropierea casei sale”, având ”traumatisme vizibile la nivelul membrelor inferioare”, caracteristice unui atac de urs.

„La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat care a anunțat că și-a găsit tatăl, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinței, în afara localității Bicaz-Chei”, a declarat agent principal Andreea Maria Atomei, purtător de cuvânt al IPJ Neamț.

Necropsia va stabili cauza exactă a morții

Trupul bărbatului a fost preluat de **Serviciul de Medicină Legală Neamț**, în vederea efectuării necropsiei. Aceasta va confirma ”dacă leziunile au fost provocate de un animal sălbatic”, cel mai probabil de un urs.

Polițiștii au deschis un ”dosar penal pentru ucidere din culpă”, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc incidentul.

Tot mai multe atacuri de urs în Neamț

Tragedia din Bicaz-Chei se înscrie într-o serie de evenimente tot mai frecvente în zona de munte a județului. În ultimele luni, localnici din Hangu, Tașca, Dămuc, Ceahlau și Bicazu Ardelean, dar și în apropierea municipiului reședință de județ și multe alte comunaau semnalat la 112 ”atacuri ale urșilor asupra animalelor” sau ”pătrunderi în gospodării”.

„Populația este rugată să evite deplasările solitare în zone izolate și să anunțe imediat autoritățile dacă observă urși în apropierea gospodăriilor”, au transmis reprezentanții autorităților județene.

O problemă care se amplifică

Specialiștii atrag atenția că numărul urșilor a crescut semnificativ în ultimii ani, iar animalele își extind tot mai des teritoriul în căutare de hrană. Comunitățile din zonele afectate solicită ”măsuri ferme” pentru protejarea populației și reducerea riscurilor generate de apropierea urșilor de zonele locuite, dar modul în care este posibil să fie aplicată legislația în vigoare este unul grei și fără efecte imediate.

Un raport din 2024, arăta că în Neamț avem 619 exemplare de urs brun (amănunte aici). În aceste condiții, în același an, cota de prevenție (numărul de urși care puteau fi legal vânați) a fost de 13