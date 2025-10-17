Stiri fierbintiACTUALITATENEAMȚ

Bărbat din Bicaz-Chei, ucis de un urs, pe un deal din apropierea casei sale

de Croitoru Angela
Un bărbat în vârstă de 88 de ani și-a pierdut viața într-un mod tragic, după ce ar fi fost atacat de un urs, în apropierea gospodăriei sale din localitatea Bicaz-Chei. Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de fiul victimei, care a dat alarma la 112.

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
