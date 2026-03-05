Bărbat de 32 de ani, găsit inconștient pe stradă. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați marți, 4 martie, în jurul orei 21:17, prin apel la 112, după ce o persoană ar fi fost găsită căzută pe stradă, în stare de inconștiență.

Potrivit IPJ Neamț, ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că un echipaj medical efectua manevre de resuscitare, însă fără rezultat. A fost declarat decesul unui bărbat de 32 de ani, din localitatea Păstrăveni.

Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă.