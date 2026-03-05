ACTUALITATENEAMȚ

Bărbat de 32 de ani, găsit inconștient pe stradă. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

de Popa Denisa

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați marți, 4 martie, în jurul orei 21:17, prin apel la 112, după ce o persoană ar fi fost găsită căzută pe stradă, în stare de inconștiență.

Potrivit IPJ Neamț, ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că un echipaj medical efectua manevre de resuscitare, însă fără rezultat. A fost declarat decesul unui bărbat de 32 de ani, din localitatea Păstrăveni.

Trupul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
APIA începe informarea fermierilor pentru subvențiile agricole din 2026. Cererile se depun din 16 martie
Conferință la IPJ Neamț despre siguranța în școli. Caz de bullying semnalat chiar într-o grădiniță

Stiri fierbinti

Guvernul a aprobat în ședința de joi hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva

Ministerul Mediului arată că obiectivul acestui demers este eficientizarea...
SOCIAL

Neamț. Incendiu la un utilaj folosit pe șantierul autostrăzii

ISU Neamț anunță că un compresor folosit pe șantierul...
INFRACȚIONAL

Doi membri ai aceleiași familii, reținuți de DIICOT Iași pentru trafic de persoane și exploatare prin muncă

La data de 4 martie 2025, procurorii DIICOT –...
ACTUALITATE

Conferință la IPJ Neamț despre siguranța în școli. Caz de bullying semnalat chiar într-o grădiniță

La sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț a avut...
AGRICULTURA

APIA începe informarea fermierilor pentru subvențiile agricole din 2026. Cererile se depun din 16 martie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a...

