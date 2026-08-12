Bărbat cu securea, imobilizat de jandarmi în zona Gării din Bacău

Un bărbat care ar fi amenințat trecătorii cu o secure în zona Gării din Bacău a fost imobilizat de jandarmi, relatează Mesagerul de Bacău, în noaptea de 10 spre 11 august. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului.

Jandarmii aflați în patrulare au observat, în jurul orei 23:40, un bărbat extrem de agitat, care avea asupra sa o secure și care tulbura ordinea publică, adresând amenințări persoanelor din zonă.

Echipajul a intervenit imediat și l-a imobilizat pe bărbat. Acesta a fost ulterior condus la sediul unității pentru continuarea procedurilor legale.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru infracțiunile de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Documentele au fost înaintate organelor competente, care vor continua cercetările.

Reprezentanții IJJ Bacău le reamintesc cetățenilor să apeleze 112 sau să anunțe cel mai apropiat echipaj de ordine publică atunci când observă fapte care pot pune în pericol siguranța oamenilor.

Foto: IJJ Bacău