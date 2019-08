Un bărbat, de 52 de ani, din Bicaz, a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru că a condus mașina deși era aproape în comă alcoolică. Instanța a decis pedeapsa după ce polițiștii au demonstrat că bărbatul avea o alcoolemie de 3,30. El a fost oprit pe o stradă din Bicaz și verificat alcoolscopic în luna februarie 2019. Ieri, polițiștii l-au găsit și l-au încătușat. „La data de 6 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au depistat un bărbat de 52 de ani, din Bicaz, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii. Acesta era condamnat de Judecătoria Bicaz la o pedeapsă privativă de libertate de un an și 8 luni pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În fapt, la data de 28 februarie a.c., cel în cauză a condus un autoturism pe o stradă din Bicaz, având o îmbibație alcoolică de 3,30 g/l alcool pur în sânge”, a declarat Georgiana Moșu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Toto ieri, bărbatul a fost dus la Penitenciarul Bacău, unde-și va ispăși pedeapsa. (C.I.)