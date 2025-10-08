Neamț. Bărbat condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra soției

Un bărbat de 61 de ani, din Roznov, și-a atacat soția cu cuțitul și i-a produs leziuni care i-au pus viața în pericol. Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț l-au găsit vinovat de comiterea infracțiunii de tentativă de omor și au aplicat o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu executare. Victima agresiunii nu s-a constituit parte civilă în procesul penal dar Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are de recuperat de la bărbat suma de 20.716 lei, cu titlu de cheltuieli ocazionate cu îngrijirea victimei. „În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, după rămânerea definitivă a condamnării”, conform Tribunalului Neamț. Decizia instanței de fond a fost atacată de acuzat, iar cauza este acum pe rolul Curții de Apel Bacău.

Fapta a avut loc pe 19 mai 2025, la locuința comună a soților. Pe fondul consumului de alcool și a unui conflict spontan, bărbatul a luat un cuțit cu lama de 18 centimetri și și-a lovit partenera, o singură dată, în zona abdominală. Una din fiice a sunat la numărul unic de urgență 112 și a cerut ajutor specializat, apelul fiind înregistrat în dispecerat în jurul orei 22:55. Victima a fost transportată la spital iar pentru salvarea vieții s-a intervenit chirurgical. Femeia le-a spus anchetatorilor că nu este pentru prima dată când au loc episoade de violență, iar în timpul căsniciei a fost agresată de mai multe ori. Bărbatul a relatat că de fapt soția a fost cea care i-a adus injurii și l-ar fi lovit cu un lemn de foc la nivelul capului, motiv pentru care a ripostat.

Pe 21 mai suspectul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus arestarea preventivă. Măsura a fost prelungită succesiv, fiind menținută la data pronunțării. Rămâne de văzut ce va stabili Curtea de Apel Bacău în acest caz.