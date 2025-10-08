Minori condamnați pentru viol și tentativă de viol
ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Neamț

Neamț. Bărbat condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra soției

de Sofronia Gabi

Minori condamnați pentru viol și tentativă de violUn bărbat de 61 de ani, din Roznov, și-a atacat soția cu cuțitul și i-a produs leziuni care i-au pus viața în pericol. Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț l-au găsit vinovat de comiterea infracțiunii de tentativă de omor și au aplicat o pedeapsă de 6 ani de închisoare, cu executare. Victima agresiunii nu s-a constituit parte civilă în procesul penal dar Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are de recuperat de la bărbat suma de 20.716 lei, cu titlu de cheltuieli ocazionate cu îngrijirea victimei. „În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, după rămânerea definitivă a condamnării”, conform Tribunalului Neamț. Decizia instanței de fond a fost atacată de acuzat, iar cauza este acum pe rolul Curții de Apel Bacău.

Fapta a avut loc pe 19 mai 2025, la locuința comună a soților. Pe fondul consumului de alcool și a unui conflict spontan, bărbatul a luat un cuțit cu lama de 18 centimetri și și-a lovit partenera, o singură dată, în zona abdominală. Una din fiice a sunat la numărul unic de urgență 112 și a cerut ajutor specializat, apelul fiind înregistrat în dispecerat în jurul orei 22:55. Victima a fost transportată la spital iar pentru salvarea vieții s-a intervenit chirurgical. Femeia le-a spus anchetatorilor că nu este pentru prima dată când au loc episoade de violență, iar în timpul căsniciei a fost agresată de mai multe ori. Bărbatul a relatat că de fapt soția a fost cea care i-a adus injurii și l-ar fi lovit cu un lemn de foc la nivelul capului, motiv pentru care a ripostat.

Pe 21 mai suspectul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus arestarea preventivă. Măsura a fost prelungită succesiv, fiind menținută la data pronunțării. Rămâne de văzut ce va stabili Curtea de Apel Bacău în acest caz.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Atenție părinți! Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a va fi centrată pe viața de zi cu zi
Articolul următor
Propunere de „AUR”: Marile lanțuri de magazine obligate să -și limiteze mărcile proprii la 20% din vânzări

Ultima ora

EDUCATIE

Ministerul Educației extinde învățământul dual pentru absolvenții școlilor profesionale

Absolvenții școlilor profesionale vor putea, din 2026, să continue...
ACTUALITATE

FOTO. Accident la Slobozia – unul din șoferi a ajuns la spital

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a...
JUSTIŢIE

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia care vizează pensiile magistraților

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia care vizează pensiile magistraților
ECONOMIE

Propunere de „AUR”: Marile lanțuri de magazine obligate să -și limiteze mărcile proprii la 20% din vânzări

O propunere legislativă depusă, de curând, la Senatul României...
EDUCATIE

Atenție părinți! Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a va fi centrată pe viața de zi cu zi

În ultima săptămână din luna septembrie, a fost emis...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale