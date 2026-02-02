ACTUALITATEINFRACȚIONALNEAMȚ

Bărbat cercetat pentru violență în familie, plasat sub control judiciar

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din localitatea Miron Costin a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce și-ar fi agresat soția în urma unui scandal izbucnit la domiciliu.

Incidentul a avut loc la data de 30 ianuarie, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați de o femeie în vârstă de 35 de ani, care a reclamat că soțul său a provocat scandal și a agresat-o fizic.

În urma intervenției, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile, în favoarea victimei și a celor trei copii minori ai cuplului. Totodată, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț.

Ulterior, potrivit IPJ Neamț: „acesta a fost prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Roman care a dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie”.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
FOTO. Neamț. Antrenament militar româno-belgian în Munții Tarcău: o săptămână de instrucție în teren dificil

