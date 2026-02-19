Bărbat cercetat pentru că a împiedicat un utilaj de deszăpezire să curețe stratul de zăpadă. Șoferul a fost urmărit de polițiști

Un bărbat de 57 de ani, din localitatea Costișa, s-a ales cu dosar penal și este cercetat de polițiști după ce a împiedicat un utilaj de deszăpezire să curețe stratul consistent de nea. După ispravă bărbatul a ignorat semnalele polițiștilor și a fost nevoie ca acesta să fie urmărit în trafic pentru a fi prins. Cercetările au stabilit că era sub influența alcoolului.

„La data de 18 februarie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Costișa au fost sesizați, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din Costișa, conduce un autoturism și ar fi împiedicat utilajul de deszăpezire să curețe partea carosabilă. În urma deplasării la fața locului, bărbatul nu s-a conformat semnalelor polițiștilor, continuându-și deplasarea, reușindu-se oprirea acestuia în aproximativ 200 m. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Foto ilustrativă