INFRACȚIONALACTUALITATEInfracțional Neamț

Bărbat cercetat pentru că a împiedicat un utilaj de deszăpezire să curețe stratul de zăpadă. Șoferul a fost urmărit de polițiști

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 57 de ani, din localitatea Costișa, s-a ales cu dosar penal și este cercetat de polițiști după ce a împiedicat un utilaj de deszăpezire să curețe stratul consistent de nea. După ispravă bărbatul a ignorat semnalele polițiștilor și a fost nevoie ca acesta să fie urmărit în trafic pentru a fi prins. Cercetările au stabilit că era sub influența alcoolului.

Bărbat cercetat pentru că a împiedicat un utilaj de deszăpezire să curețe stratul de zăpadă. Șoferul a fost urmărit de polițiștiLa data de 18 februarie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Costișa au fost sesizați, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din Costișa, conduce un autoturism și ar fi împiedicat utilajul de deszăpezire să curețe partea carosabilă. În urma deplasării la fața locului, bărbatul nu s-a conformat semnalelor polițiștilor, continuându-și deplasarea, reușindu-se oprirea acestuia în aproximativ 200 m. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Foto ilustrativă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Scandal în Parlament: senatorul PSD de Bacău, Ionel Floroiu, în centrul îmbrâncelilor din plen
Articolul următor
Iarna nu se dă dusă – informare meteo de vreme rea

Ultima ora

INFRACȚIONAL

FOTO&VIDEO Razie la Roman. Jandarmii au găsit 44 de instalații clandestine la rețeaua de energie și gaze naturale

O acțiune a jandarmilor nemțeni, în colaborare cu colegii...
ACTUALITATE

Accident la Petricani – traficul este blocat pe ambele sensuri

Un accident de circulație produs la Petricani, în jurul...
SOCIAL

Iarna nu se dă dusă – informare meteo de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare...
ACTUALITATE

Scandal în Parlament: senatorul PSD de Bacău, Ionel Floroiu, în centrul îmbrâncelilor din plen

În ședința de plen din 18 februarie 2026 a...
Economic Neamț

Activitatea ITM Neamț în prima lună din 2026 – controale și amenzi de 330.000 lei

Funcționarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au...

Categorii

INFRACȚIONAL

FOTO&VIDEO Razie la Roman. Jandarmii au găsit 44 de instalații clandestine la rețeaua de energie și gaze naturale

O acțiune a jandarmilor nemțeni, în colaborare cu colegii...
ACTUALITATE

Accident la Petricani – traficul este blocat pe ambele sensuri

Un accident de circulație produs la Petricani, în jurul...
SOCIAL

Iarna nu se dă dusă – informare meteo de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare...
ACTUALITATE

Scandal în Parlament: senatorul PSD de Bacău, Ionel Floroiu, în centrul îmbrâncelilor din plen

În ședința de plen din 18 februarie 2026 a...
Economic Neamț

Activitatea ITM Neamț în prima lună din 2026 – controale și amenzi de 330.000 lei

Funcționarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au...
INFRACȚIONAL

Atenție la țepe: „inspectori ANAF” falși sună oamenii și cer date bancare. DNSC: nu faceți plăți în timpul apelului

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că, în...
CULTURA

Lumea loteriei românești – expoziție la Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra Neamț găzduiește expoziția...
ADMINISTRAȚIE

Comunele dar și instituțiile investesc în energia regenerabilă!

Energia regenerabilă este din ce în ce mai mult...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale