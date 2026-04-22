INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Bărbat căutat de polițiști după ce a retras ilegal bani de la un ATM din Piatra Neamț

de Popa Denisa

Un bărbat este căutat de polițiști după ce ar fi retras, fără drept, suma de 1600 de lei de la un bancomat din Piatra Neamț, folosindu-se de neatenția unei femei care își lăsase cardul logat.Bărbat căutat de polițiști după ce a retras ilegal bani de la un ATM din Piatra NeamțPotrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe data de 2 martie, în jurul orei 15:50, la un ATM amplasat în incinta unei bănci din municipiu.
Bărbatul ar fi profitat de faptul că o femeie de 44 de ani, din aceeași localitate, nu se delogase de la aparat, efectuând astfel o retragere neautorizată.

„Întrucât identitatea persoanei în cauză nu a putut fi stabilită până în prezent, rugăm cetățenii care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea persoanei bănuite, să contacteze Poliția municipiului Piatra-Neamț – Biroul Investigații Criminale, la numărul 0233.207.009.”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Foto: IPJ Neamț

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

SOCIAL

ACTUALITATE

ACTUALITATE

INFRACȚIONAL

SOCIAL

Categorii

SOCIAL

ACTUALITATE

ACTUALITATE

INFRACȚIONAL

SOCIAL

Social Neamț

Justiţie Neamţ

ACTUALITATE

