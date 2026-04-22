Bărbat căutat de polițiști după ce a retras ilegal bani de la un ATM din Piatra Neamț

Un bărbat este căutat de polițiști după ce ar fi retras, fără drept, suma de 1600 de lei de la un bancomat din Piatra Neamț, folosindu-se de neatenția unei femei care își lăsase cardul logat. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe data de 2 martie, în jurul orei 15:50, la un ATM amplasat în incinta unei bănci din municipiu.

Bărbatul ar fi profitat de faptul că o femeie de 44 de ani, din aceeași localitate, nu se delogase de la aparat, efectuând astfel o retragere neautorizată.

„Întrucât identitatea persoanei în cauză nu a putut fi stabilită până în prezent, rugăm cetățenii care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea persoanei bănuite, să contacteze Poliția municipiului Piatra-Neamț – Biroul Investigații Criminale, la numărul 0233.207.009.”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

