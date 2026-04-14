Bărbat arestat pentru tâlhărie după ce a atacat o femeie de 84 de ani și i-a furat poșeta

Un bărbat în vârstă de 34 de ani din Târgu Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a tâlhărit o femeie în vârstă de 84 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în seara zilei de 11 aprilie, în jurul orei 22:30, când polițiștii au fost alertați prin apel la 112 că unei femei i-a fost furată poșeta. Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că victima se deplasa pe strada Alexandru Lăpușneanu, moment în care a fost atacată de o persoană necunoscută.

Agresorul ar fi împins-o pentru a-i smulge poșeta, iar femeia s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se la cap.

În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să identifice suspectul, un bărbat din Târgu Neamț, care a fost reținut pentru 24 de ore.

Pe 13 aprilie, acesta a fost prezentat în fața Judecătoriei Târgu Neamț, care a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.