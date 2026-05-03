Bărbat accidentat pe trecerea de pietoni în Bicaz

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din Bicaz, a fost rănit după ce a fost lovit de un autoturism chiar pe trecerea de pietoni, duminică, 3 mai, în jurul orei 11:10, pe strada Republicii din oraș.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, oamenii legii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier și au intervenit pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 42 de ani, din județul Brăila, aflat la volanul unui autoturism, în timp ce se deplasa pe strada Republicii, ar fi surprins și accidentat un pieton care traversa regulamentar, pe marcajul pietonal.

În urma impactului, victima a suferit răni și a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri.

Atât șoferul, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.