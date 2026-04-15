Bărbat a suferit arsuri într-un incendiu care i-a distrus locuința

Un incendiu izbucnit marți seară, 14 aprilie, într-o gospodărie din satul Luțca, comuna Sagna, a dus la rănirea unui bărbat de 71 de ani și la distrugerea parțială a unei locuințe și a unei anexe.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, alarma a fost dată la ora 21:42, prin apel la 112, iar la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Roman, alături de voluntarii SVSU Sagna și echipaje de poliție.

Până la sosirea echipajelor, proprietarul locuinței a reușit să se autoevacueze. Bărbatul prezenta răni la un braț, precum și arsuri la nivelul feței și gâtului. Acesta a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat ulterior la spital pentru îngrijiri medicale.

Flăcările se manifestau violent la acoperișul comun al casei și al unei anexe, existând riscul ca incendiul să se extindă și la o altă locuință din apropiere. În timpul intervenției, pompierii au scos din interior două butelii, prevenind astfel o posibilă explozie.

După intervenția forțelor de salvare, incendiul a fost localizat și lichidat. În urma acestuia au fost distruși aproximativ 30 de metri pătrați din acoperiș, 20 de metri pătrați din pereții anexei, precum și mobilier, materiale textile și elemente de tâmplărie.

Incendiul ar fi fost provocat de jar căzut din sistemul de încălzire pe materiale combustibile.

