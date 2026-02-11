Baraj pentru promovarea în Liga a treia: Bacău vs Vaslui

La sediul Federației Române de Fotbal a avut loc astăzi, 11 februarie, tragerea la sorți pentru meciurile de baraj, iar adversara reprezentantei județului Bacău este echipa din Vaslui.

„Ne așteaptă o dublă manșă plină de emoție, determinare și fotbal adevărat, în care reprezentanta Bacăului va lupta pentru promovarea în Liga a 3-a. Urmează două meciuri decisive, în care fiecare detaliu contează. Suntem alături de echipa noastră și credem în forța fotbalului băcăuan! Hai Bacăul! Hai să demonstrăm încă o dată că pasiunea și munca duc mai departe!”, spune, încrezător, Cristian Sava, președintele Asociației Județene de Fotbal Bacău.

Jocurile de baraj se vor desfășura în sistem eliminatoriu, tur-retur, pe 20 iunie 2026 (ora 18:00), respectiv 27 iunie 2026 (ora 17:30).