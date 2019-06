Hușana Huși (Vaslui) a promovat deja în Liga a III-a, pentru că potenţiala adversară de la baraj, Moldova Cristeşti (Iaşi), nu deţine certificat de identitate sportivă (CIS). Formaţia din Huşi a devenit campioană a județului Vaslui, după ce s-a impus (scoruri: 1-0, acasă şi 0-0, în deplasare) în finala Ligii a IV-a, împotriva CSM FC Vaslui.

”Greu a fost când am început campionatul. Vreau să mulțumesc echipei adverse, pentru că ne-a ținut în priză, cu picioarele pe pământ tot timpul. Obiectivul nostru, când am demarat proiectul, a fost să aducem lumea la stadion. Am reușit! Uitați ce galerie minunată avem! Bravo băieților, pentru spiritul de sacrificiu. Hușana este mai mult decât o echipă, este o familie!”, a declarat antrenorul Cătălin Nicolau, pentru site-ul oficial al clubului vasluian.

Este al doilea an consecutiv când judeţul Iaşi oferă o campioană fără CIS. După ce, în sezonul trecut, Victoria Leţcani a permis echipei nemţene CSM Ceahlăul Piatra Neamţ accesul fără baraj în Liga a III-a, din cauza lipsei acestui document, în acest an a venit rândul Moldovei Cristeşti să facă fericită o altă campioană judeţeană. (M. CONSTANTINESCU)