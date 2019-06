CSM Bacău şi Viitorul Albeşti (Botoşani) se întâlnesc sâmbătă, 15 iunie, de la ora 18:00, în prima manşă a barajului de promovare în Liga a III-a. Meciul va avea loc pe stadionul “Letea”.

“Am avut mare încredere în acești copii încă de când s-a înființat această echipă a CSM Bacău. Am plecat din Liga a V-a, așa cum au plecat echipe mari (Steaua, Rapid) și am avut rezultate în fiecare an, anul trecut reușind să obținem locul IV pe țară (juniori). A fost un campionat greu, cu echipe puternice, dar am reușit să ne impunem și să demonstrăm că suntem cei mai buni”, a declarat antrenorul Gheorghe Penoff, pentru pagina oficială de Facebook a formaţiei din Bacău.

Manşa retur va avea loc sâmbătă, 22 iunie, de la ora 17:30, la Albeşti. Învingătoarea va activa în sezonul 2019-2020 în Liga a III-a, probabil în Seria I. (M. CONSTANTINESCU)