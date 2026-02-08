Bănuit de tâlhărie, reținut de polițiști după un atac într-o stație de autobuz din Piatra Neamț

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv, fiind bănuit de comiterea unei tâlhării, incident petrecut într-o stație de autobuz din municipiul Piatra Neamț. Suspectul a fost identificat de polițiști în mai puțin de o oră de la sesizarea faptei.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, în seara de vineri, 6 februarie, la ora 21:50, oamenii legii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost alertați prin apel la 112 de un bărbat de 41 de ani, care a reclamat că a fost victima unei infracțiuni.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în jurul orei 18:00, în timp ce se afla într-o stație de autobuz de pe strada 1 Decembrie 1918, victima ar fi fost abordată de o persoană necunoscută. Aceasta i-ar fi cerut toți banii pe care îi avea asupra sa, iar în momentul refuzului l-ar fi lovit în zona feței, provocându-i căderea la pământ. Agresorul ar fi sustras ulterior un telefon mobil și suma de 50 de lei.

Echipa operativă a demarat verificări, iar în mai puțin de o oră a fost identificată persoana bănuită, un bărbat de 58 de ani din Piatra Neamț. Asupra acestuia a fost găsit telefonul mobil reclamat ca fiind furat.

În baza probatoriului, polițiștii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț. A doua zi, pe 7 februarie, bărbatul a fost prezentat instanței de judecată, care a decis arestarea preventivă. Cercetările sunt continuate de polițiști.

Video: IPJ Neamț