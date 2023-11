Cele 6,1 milioane de lei reprezentând sume din cota de 6% din impozitul pe venit la dispoziția Consiliului Județean au fost împărțite, potrivit legii și solicitărilor, spune, parcă pentru a se justifica dincolo de documentele pe care le-a inițiat,Ion Asaftei, cel care-i ocupă locul lui Ionel Arsene.

Cum mai exact? Piatra-Neamț (primar PNL), Roman (primar PNL) și Târgu –Neamț (primar PSD, Daniel Harpa –președintele PSD) primesc zero lei, alături de alte 23 de localități. Greu de crezut că nu au avut solicitări sau legea nu este și pentru ele în egală măsură cu celelalte care primesc bani. Premianta listei, firesc oarecum, este comuna Timișești care primește 300.000 de lei, după scandalul din februarie anul acesta (detalii găsiți aici), după mai multe runde de zero lei. Reamintim cititorilor noștri că primarul de Timișești, Vasile Mărculeț, a fost membru PSD o bună bucată de timp, dar a trecut în barca PNL înainte de alegerile din 2020, în august, de aceea a intrat în vizorul lui Ionel Arsene.

Poienari (primar PSD) și Brusturi (primar PSD) primesc câte 250.000 de lei, urmați îndeaproape de Agapia (primar PSD) cu 200.000 de lei și Bârgăuani (PSD) cu 150.000 de lei.

Toate celelalte localități primesc 100.000 de lei. Cu excepția comunelor Bahna (PNL), Bicazul Ardelean (PNL), Dochia (PSD) , Dragomirești (PNL), Farcașa (PNL), Grințieș (PNL), Horia (PNL) și Pângărați (PNL) care primesc câte 50.000 de lei, adică, oricum ceva mai mult decât nimic. Cu excepția Dochiei care este de culoare roșie, toate celelalte localități sunt galbene, o altă coincidență dintre cele cu care politica practicată în Neamț sub Ionel Arsene și ne-au obișnuit deja.

La o așa frățească împărțire a banilor, șeful grupului liberal din CJ Neamț, Valentin Stavarache a venit cu un amendament, care n-a avut nicio șansă să treacă la vot: să fie date sume egale în funcție de categoria localității.

Mai exact, municipiile și orașele mai mari să primească câte 200.000 de lei, orașele mai mici, Bicaz și Roznov, câte 100.000 de lei, iar toate comunele să primească o sumă de 68.660 de lei fiecare.

Argumentul modificării sumelor adus de inițiatorii liberali este “pentru a preîntâmpina orice discriminare politică, religioasă, dar și din considerente de etică profesională”.

Directorul general de la Buget –Finanțe al CJ Neamț, Adriana Bosovici, spune în raportul de specialitate din spatele amendamentului că solicitări au existat de la mai toate comunele și după aprobarea unor astfel de repartizări, în funcție de necesități și atrage atenția că, în cazul comunei Tămășeni, suma alocată depășește solicitarea primită din partea primăriei. Aprecierea sa finală este că amendamentul “nu poate fi aprobat în forma transmisă”.

Cu 11 voturi “pentru” și 16 “împotrivă”, 5 neparticipări și consilierul Corneliu Bontaș deconectat, amendamentul a fost respins, fiind adoptat proiectul în forma sa inițială.

Președintele Comisiei Buget –Finanțe, Neculai Pușcașu (PSD), comisie ce a dat aviz nefavorabil acestui amendament, cu 4 voturi “împotrivă” și 3 “pentru”, a explicat pentru “Mesagerul de Neamț ” ce a stat la baza respingerii acestui amendament: “Cu tot respectul și considerația pe care le am față de colegul Valentin Stavarache și ceilalți consilieri liberali, chiar dacă, de principiu, am înțeles dorința de a uniformiza repartizarea acestor sume și este salutară, în practică nu se poate aplica. Pur și simplu sumele rezultate din acest amendament depășesc suma aflată la dispoziția CJ Neamț din această cotă de 6% și, în plus, se dau bani și unor localități care nu au solicitat sau se dau mai mulți bani decât au cerut. Deci nu are nicio legătură cu politica este matematică simplă”.

Angela Croitoru