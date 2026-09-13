Balurile Bobocilor, lecții de conduită la astfel de petreceri, predate de polițiști liceenilor din Piatra Neamț

Elevii de la Colegiul Tehnic de Transporturi, Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza și Colegiul Tehnic Forestier au fost în „vizorul” cadrelor de la Inspectoratul de Poliție și Jandarmeria Neamț, care au desfășurat o acțiune pentru asigurarea și creșterea gradului de siguranță în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ.

La misiunile de pe 11 septembrie au participat cadre de la Biroul Siguranța Școlară, doi tehnicieni criminaliști – conductor câine, de la Serviciul Criminalistic, polițiști de la Biroul Ordine Publică Piatra-Neamț și de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității.

În incinta unităților de învățământ au fost desfășurate 9 activități preventive, cu 230 elevi și 10 cadre didactice. Au fost abordate teme privind răspunderea penală a minorilor, prevenirea delicvenței juvenile, a infracțiunilor de criminalitate informatică, traficului de droguri și a faptelor de bullying și cyberbullying.

„Elevii au fost instruiți cu privire la adoptarea unui comportament responsabil și adecvat în contextul participării la evenimentele de tip Balul Bobocilor. Au fost legitimate 43 de persoane, din care 22 elevi, verificați 9 agenți economici și persoane cu atribuții pe linie de pază în unitățile de învățământ”, se precizează într-un comunicat al Poliției Neamț.

Pe linie de rutieră, în ziua menționată, polițiștii au verificat autoturismele care tranzitau zona unităților de învățământ, transmițând șoferilor recomandări, cu privire la modul de conducere preventiv, în preajma școlilor. În timpul acțiunilor desfășurate nu au fost constatate fapte de natură penală.

Dan Sofronia

FOTO IJP Neamț