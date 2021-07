Recentele inundaţii care au avut loc în mai multe localităţi din judeţul Neamţ au afectat mai multe gospodării şi au scos la suprafaţă mai multe drame personale. Unul din satele puternic afectate de viitură a fost şi Valea Seacă din comuna Bălţăteşti. În urma viiturii din noaptea din 30 iunie spre de 1 iulie casa familia Ghiorghiu a fost puternic afectată fiind într-un mare pericol de prăbuşire la o eventuală a doua viitură. Doamna Mariana Gheorghiu ne-a contactat într-un moment de disperare, în speranţa că o putem ajuta:

„Apa mi-a spart pereţii şi casa şi mi-a intrat în casă. Mi-a rupt beciul şi podelele din casă au căzut în beci la un loc cu lucruri din casă. Nu am unde locui acum. Mi-a stricat şi curtea apa. Bărbatul meu este internat la Iaşi fiind operat de cancer la Institutul Oncologic. Acum stau la o vecină că îmi e frică să stau în casă că dacă plouă iar zilele astea îmi e teamă că se dărâmă casa pe mine. Doamna primar a fost prin zonă zilele astea şi a intrat şi pe la mine şi pe la vecin. A zis că fiecare să se descurce cum poate. Că ea o să facă adresă la instituţii cu pagubele din comună dar până atunci să se descurce fiecare cum poate. A trimis nişte oameni de la ajutorul social să-mi mai cureţe prin ogradă. Doar bărbatul meu are pensie, însă eu nu am serviciu, nu am niciu venit. Iar pensia omului meu s-a dus pe spital şi pe doctori. Trei drumuri am făcut la Iaşi la el la spital. Şi unde să-l aduc eu acasă pe bărbatul meu de la spital, că trebuie îngrijit. Unde să-l ţin dacă în casă nu putem sta. Că dacă mai vine o viitură pe mine mă scoate uşor din casă pompierii dar pe el bolnav şi la pat cum? Că el trebuie îngrijit. Pe mine m-au scos pompierii pe geam acum dar pe el cum or să-l scoată? Sunt disperată, vă rog să mă credeţi. Nu mai ştiu unde să mai cer ajutor. Bucătăria îmi e distrusă de tot. Îmi fac mâncare la vecin”, ne spune cu disperare şi lacrimi în ochi doamna Mariana.

1 din 7

C.T. STURZU