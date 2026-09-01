Bălțătești-Neamț. O femeie a suferit arsuri pe 30% din corp, într-un incendiu cauzat de o lumânare

În zorii zilei de luni, 31 august, o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată, într-o bucătărie de vară, a aprins materialele inflamabile din jur.

Focul s-a extins la jumătate din încăpere, până la sosirea pompierilor, iar o femeie, în vârstă de 66 de ani, care se afla în anexa gospodărească a suferit arsuri pe aproximativ 30% din corp. Cadrele medicale SMURD ajunse la fața locului i-au acordat primul ajutor și au transportat-o de urgență la spital.

„În data de 31 august, la ora 04:28, prin apel la 112 a fost anunțat un incendiu produs la o anexă gospodărească din comuna Bălțătești.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț și un echipaj de la IPJ.

La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat în interiorul unei anexe gospodărești, existând posibilitatea propagării la întreaga gospodărie.

O femeie, în vârstă de 66 de ani, care prezenta arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corporală, a fost asistată medical de echipajul SMURD la locul evenimentului, ulterior fiind transportată la spital”, precizează sergent major Clarisa Jinga, purtător de cuvânt al ISU Neamț.

Pompierii au reușit să stingă incendiul, în urma căruia au ars aproximativ 50 de metri pătrați din anexă, reușind să limiteze propagarea flăcărilor la casa din apropiere.

La finalul intervenției, ancheta pompierilor a condus la concluzia că, cel mai probabil, cauza de producere a incendiului a fost focul deschis (lumânare) în spații închise.

Angela Croitoru