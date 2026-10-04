Bacău&Neamț Polițiștii, din nou pe DN 15

Polițiștii desfășoară astăzi o nouă acțiune pe DN15, pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.

DN15 este una dintre principalele artere care leagă județele Bacău, Neamț, Harghita, Mureș și Cluj, iar traficul intens impune controale pentru creșterea siguranței rutiere.

Potrivit IPJ Neamț: „Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor de poliție rutieră din toate cele cinci județe traversate de DN 15, și vizează identificarea și combaterea întregii game de abateri de la regimul circulației pe drumurile publice. Pe lângă componenta de control, polițiștii vor purta discuții cu participanții la trafic și vor transmite recomandări privind adoptarea unei conduite preventive, subliniind faptul că siguranța rutieră este o responsabilitate comună”.

Acțiunea are loc în intervalul 13:00-17:00 și beneficiază de sprijinul Inspectoratului General de Aviație.

Denisa POPA

AFIȘ: IPJ Neamț