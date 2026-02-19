ECONOMIEACTUALITATEBACĂU

Bacăul, implicat în producția de turele de 30 mm pentru un contract militar de 277 milioane de dolari

Elbit Systems Ltd. a anunțat, pe site-ul său, semnarea unor contracte în valoare totală de aproximativ 277 de milioane de dolari cu un client internațional pentru furnizarea de turele și muniție de 30 mm. Contractele vor fi derulate pe o perioadă de trei ani.

Sistemul livrat este UT30 MK2, o turelă configurabilă, disponibilă în versiuni cu și fără pilot, destinată echipării transportoarelor blindate. Designul modular și arhitectura deschisă permit integrarea unui tun principal de 30 mm, a unei mitraliere coaxiale de 7,62 mm și a rachetelor antitanc, precum și adaptarea la diverse platforme. Profilul redus al turelei contribuie la creșterea protecției echipajului și la eficiența operațională.Bacăul, implicat în producția de turele de 30 mm pentru un contract militar de 277 milioane de dolari

Legătura cu România: producție la Bacău

O parte semnificativă a componentelor aferente acestui contract va fi fabricată în România, la Elmet International SRL, subsidiară a grupului, cu sediul în Bacău.

Fabrica Elmet produce componente și subansamble pentru turele de diferite calibre, inclusiv pentru sistemele de 30 mm. Un volum important din structura și mecanica turelei UT30 MK2 este realizat aici, în cadrul lanțului internațional de producție al companiei.Bacăul, implicat în producția de turele de 30 mm pentru un contract militar de 277 milioane de dolari

Prin implicarea unității din Bacău, contractul consolidează rolul României în rețeaua industrială a Elbit Systems și menține fabrica drept unul dintre centrele europene relevante pentru producția de sisteme de armament terestre.

