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Băcăuanca Daria Vrînceanu este vicecampioană mondială U20 la triplusalt!

de Vlad Bălănescu

O performanță deosebită obținută de o sportivă din Bacău la Campionatele Mondiale de Atletism care au avut loc în perioada 5-9 august, în orașul Eugene, Oregon, Statele Unite ale Americii, conform Olympics.

Băcăuanca Daria Vrînceanu este vicecampioană mondială U20 la triplusalt!
Sursă foto: Daria Vrînceanu / Facebook Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Daria Vrînceanu, sportiva „cu dublă legitimare (CSȘ Bacău și SCM Bacău), a „urcat pe treapta a doua a podiumului mondial după ce a sărit 13,70 metri,” obținând medalia de argint și devenind vicecampioană mondială la triplusalt, potrivit Mesagerul de Bacău.

Atleta, „pregătită de antrenorul Cristi Nemțeanu” a stabilit „o nouă performanță personală a sezonului” încă de la calificările campionatului mondial, unde a sărit 13,60 metri. De asemenea, ea a obținut astfel „primul loc și cel mai bun rezultat din calificări”, anunță Federația Română de Atletism.

„Noul titlu de vicecampioană mondială consolidează statutul Dariei ca una dintre cele mai valoroase tinere săritoare ale Europei” și „se adaugă unui palmares deja impresionant, care include:

  • Medalie de argint la Campionatele Europene U20 de la Tampere (2025).
  • Medalie de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) de la Skopje (2025).
  • Medalie de aur la Campionatele Balcanice U20 de la Craiova (2026), unde s-a impus cu 13,52 metri”.

Nu a fost singura performanță importantă a unei sportive din România la această competiție. Ștefania Uță a reușit să obțină medalia de aur „la proba de 400 metri garduri după cea mai rapidă cursă a carierei sale (55.33), reușind un nou record european U20”. De asemenea, în semifinale și în serii a oprit cronometrul după 57″ 93 și 56″ 87. Aceasta a participat la Campionatele Mondiale de Atletism U20 „din postura de campioana europeană, titlu câștigat anul trecut”, potrivit G4media.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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