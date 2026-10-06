Bacău. Video-Foto. O săptămână de luptă cu focul în pădurea Cucuieți, Dofteana

De o săptămână, pompierii militari muncesc la incendiul izbucnit la finalul lunii trecute în pădurea din comuna Dofteana. Marți, 6 octombrie 2026, au intrat în cea de-a șaptea zi de intervenție.

După ce, pe timpul nopții, zona a fost menținută sub supraveghere, în fiecare dimineață, pompierii militari au reluat misiunea, continuând acțiunile pentru lichidarea focarelor și prevenirea reaprinderii.

“Intervenția presupune un efort susținut, în condiții dificile de teren și acces, iar pompierii continuă să acționeze pentru limitarea incendiului și protejarea fondului forestier.

(…)Un foc aprins necontrolat poate însemna zile întregi de intervenție și un efort uriaș pentru pompieri. Nu transformați câteva minute de neatenție într-un incendiu care poate dura zile”, a transmis sublocotenent Ancuța Socaci, purtătorul de cuvânt al ISU Bacău.

„NU aprinde pericolul!”

Numai în perioada 2–4 octombrie 2026, în județul Bacău, pompierii militari au intervenit la 9 incendii de vegetație, pe fondul vântului acestea devenind tot mai periculoase pentru așezările umane, faună și floră.

ISU Bacău readuce în atenție mesajul campaniei naționale IGSU „NU aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!”

“Arderea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale este interzisă. Nerespectarea prevederilor legale se sancționează cu amenzi de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoanele juridice”, conchide sursa citată.

Intervențiile la incendii de litieră și fond forestier sunt printre cele mai grele, deoarece covorul de frunze uscate și crengi întreține și ascunde focare ce pot să se reaprindă oricând.

Angela Croitoru

Imagini: ISU Bacău