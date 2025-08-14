Acțiune precum în filmul cu Harrison Ford și Tommy Lee Jones, „Evadatul”, miercuri seara (13 august), în zona ieșirii de pe Autostrada Moldovei spre Nicolae Bălcescu, în județul Bacău. În jurul orei 18:00, un deținut aflat într-o ambulanță a Penitenciarului Botoșani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

Imediat a început o urmărire ca-m filme, căutările implicând polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și de la penitenciar. Evadatul era un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani pentru conducere sub influența alcoolului.

După aproximativ cinci ore de căutări, “Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar au depistat persoana căutată, ascunsă în vegetația de pe câmpul din afara municipiului Bacău.

Bărbatul a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.

Mulțumim tuturor partenerilor instituționali și mass-mediei, pentru implicarea și eforturile depuse, în vederea depistării persoanei în cauză”, a precizat comisar Cătălina Crețu, purtător de cuvânt al IPJ Bacău.

Angela Croitoru

Imagini: IPJ Bacău