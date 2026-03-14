ACTUALITATE

Bacău. Video- Foto. Acoperișul unei gospodării din Poduri arde cu flacără deschisă

de Croitoru Angela

Cu puțin timp în urmă, acoperișul unei gospodării din satul Poduri, comuna cu același nume, a luat foc. Pompierii militari au avut nevoie de ajutorul SVSU local, la fața locului, în sprijin a ajuns și o autospecială de stingere aparținând OMV Petrom.

„Pompierii militari din cadrul ISU BACĂU intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Poduri, sat Poduri.

La locul solicitării s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autofreză, autoscara și o ambulanță SMURD.

În sprijinul echipajelor de intervenție s-a deplasat și o autospecială de stingere aparținând operatorului economic OMV Petrom. De asemenea, a fost anunțat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la acoperișul locuinței.

Proprietara imobilului a suferit un atac de panică. Aceasta a fost monitorizată de către echipajul SMURD și refuză transportul la spital.

Intervenția este în dinamică”, transmite ISU Bacău.

Vom reveniu cu detalii la finalizarea intervenției.

Imagini: ISU Neamț

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
