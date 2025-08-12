Violența în familie continuă să fie una dintre infracțiunile greu de demonstrat și care, de cele mai multe ori, nu conduc decât la izolarea /îndepărtarea agresorului printr-un ordin de restricție. Cazurile de o violență ieșită din comun continuă să apară însă, mai ales acolo unde agresorul este și consumator de alcool. Un astfel de caz au avut de rezolvat polițiștii băcăuani în comuna Sascut.

Pe fondul unor neînțelegeri mai vechi din familie, un bărbat din această localitate și-a lovit soția cu un par, în mijlocul satului, în plină zi, pe stradă. Polițiștii au intervenit, l-au reținut pe agresor, iar judecătorul a decis arestarea preventivă a bărbatului, dată fiind gravitatea faptei sale.

„La data de 10 august a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au început o anchetă privind infracțiunea de violență în familie, comisă în comuna Sascut.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în după-amiaza aceleasi zile, pe fondul unui conflict spontan pe drumul sătesc, un bărbat de 52 de ani ar fi agresat-o pe soția sa, în vârstă de 50 de ani, lovind-o cu un obiect contondent.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul I.P.J Bacău.

Ulterior, a fost prezentat instanței care a dispus arestarea preventivă a celui în cauză pentru 30 de zile”, a precizat inspector principal Cătălina Păduraru, purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău.

Angela Croitoru