Bacău. Unul dintre ultimii sculptori în piatră, prezent la Centrul „George Apostu”: „Piatra are limbajul și timpul ei”, spune Andrei Bălan

A început simpozionul de creație „Forma Esenței. Brâncuși și generația contemporană”, desfășurat în perioada 12–20 februarie, la Centrul de Cultură „George Apostu”. Evenimentul reunește tineri artiști care propun demersuri vizuale distincte și interpretări personale ale relației dintre formă și esență. Vernisajul lucrărilor realizate în cadrul simpozionului va avea loc pe 19 februarie 2026, de Ziua Națională Constantin Brâncuși, marcând momentul culminant al acestei întâlniri dedicate dialogului artistic contemporan.

În cadrul simpozionului – conceput ca o veritabilă tabără de creație – participă și sculptorul bucureștean (originar din Câmpina) Andrei Bălan, fost student al unor reputați artiști români, Vasile Gorduz și Sorin Dumitrescu. Tânărul artist, care este și muzician, vorbește despre întâlnirea cu materia și despre rigoarea sculpturii în piatră:

„Este o provocare și o bucurie să te întâlnești cu materialul care are vocația lui. Piatra, lemnul, bronzul sunt neînlocuibile în artă, iar stilul cioplirii directe și materialitatea – mai ales a pietrei, care apasă, rămâne, are starea și rigoarea ei – presupun o relație aparte cu forma. E vorba și de complexitatea cioplirii directe. Îmi amintesc de vorba profesorului meu, Vasile Gorduz, care spunea minunat că trupul uman este purtător de sculptură. Limbajul corpului este greu de stăpânit, mai ales în sculptură. Cunoaștem opera lui Michelangelo, opera lui Auguste Rodin – deși acesta nu practica cioplirea directă. Primul care a reluat această direcție după Michelangelo a fost Constantin Brâncuși. Trebuie să ai răbdare cu piatra, să o apropii de tine, însă rezultatele sunt extraordinare.”

Gabriel Pop