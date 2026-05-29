Bacău. Un tânăr din localitatea Cleja și-a ucis concubina

O agresiune soldată cu decesul unei tinere de 24 de ani a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai, în localitatea Cleja din județul Bacău. Principalul suspect este concubinul victimei, un localnic în vârstă de 28 de ani. Din primele date ale anchetei agresiunea soldată cu moartea victimei ar fi avut loc în urma unui conflict spontan generat cel mai probabil de gelozie, femeia fiind înjunghiată în mod repetat până și-a pierdut viața.

Anchetatorii au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, de către mama principalului suspect. Agresiunea a avut loc în curtea locuinței celor doi concubini, dar după atacul mortal bărbatul a plecat de la fața locului, inițial nefiind găsit de polițiști. Suspectul a fost căutat de forțele de ordine fiind găsit în scurt timp, în imediata apropiere a locuinței.

Acesta a fost dus la audieri în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, ulterior urmând a se stabili dacă va fi reținut și prezentat la judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare ori va fi aplicată altă măsură preventivă având în vedere că cei doi tineri au împreună un copil minor.