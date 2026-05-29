ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Bacău

Bacău. Un tânăr din localitatea Cleja și-a ucis concubina

de Sofronia Gabi

O agresiune soldată cu decesul unei tinere de 24 de ani a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai, în localitatea Cleja din județul Bacău. Principalul suspect este concubinul victimei, un localnic în vârstă de 28 de ani. Din primele date ale anchetei agresiunea soldată cu moartea victimei ar fi avut loc în urma unui conflict spontan generat cel mai probabil de gelozie, femeia fiind înjunghiată în mod repetat până și-a pierdut viața.

Anchetatorii au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, de către mama principalului suspect. Agresiunea a avut loc în curtea locuinței celor doi concubini, dar după atacul mortal bărbatul a plecat de la fața locului, inițial nefiind găsit de polițiști. Suspectul a fost căutat de forțele de ordine fiind găsit în scurt timp, în imediata apropiere a locuinței.

Acesta a fost dus la audieri în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, ulterior urmând a se stabili dacă va fi reținut și prezentat la judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de arestare ori va fi aplicată altă măsură preventivă având în vedere că cei doi tineri au împreună un copil minor.

 

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Tehnică militară pe traseul Roman – Piatra Neamț
Tehnică militară pe traseul Roman – Piatra Neamț

Ultima ora

Social Neamț

Tehnică militară pe traseul Roman – Piatra Neamț

Conducătorii auto care se află în trafic pe 29...
ACTUALITATE

Neamț. Finanțiștii au declanșat acțiuni de protest – activitatea este blocată la Piatra Neamț și Roman

După publicarea proiectului noii legi a salarizării personalului bugetar...
ECONOMIE

A fost semnat primul contract pentru Autostrada Unirii cu bani din programul SAFE

A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului...
ACTUALITATE

O dronă cu încărcătură explozivă a căzut pentru un bloc din Galați: două persoane au fost rănite

O dronă cu încărcătură explozivă s-a prăbușit în noaptea...
ACTUALITATE

Video – Foto. Piatra Neamț. România pleacă cu cinci medalii de la International Informatic Olympiad in Teams (IIOT)

Pe scena devenită neîncăpătoare pentru medaliații de la festivitatea...

Categorii