Sărăcia sau încercarea de a obține bani nemunciți cu ușurință îi îndeamnă pe unii la gesturi…negetate. Un tânăr de 17 ani, din Bacău, a intrat într-o brutărie și a smuls pur și simplu casa de marcat din fața unei angajate. Femeia, după ce a înțeles ce s-a întâmplat, a sunat la 112 anunțând furtul.

Pe parcursul anchetei, polițiștii au mai aflat că același tânăr mai furase cel puțin din alte două magazine.

Tânărul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore de oamenii legii și așteaptă, în detenție, decizia judecătorului de drepturi și libertăți.

“La data de 16 august a.c, în jurul orei 21.30, polițiștii Secției 1 Poliție Bacău au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie, de 53 de ani, angajată a unei societăți comerciale din localitate, despre faptul că, o persoană necunoscută ar fi intrat în incinta brutăriei și ar fi smuls casa de marcat în care se aflau 400 de lei.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 17 ani, din Bacău care ar fi sustras casa de marcat din brutărie, cauzând un prejudiciu total de 1.000 de lei.

Totodată, în aceeași zi, acesta ar fi sustras 100 de lei din casa de marcat a altui magazin din localitate, iar la data de 14 august a.c, ar fi sustras 6 deodorante dintr-un magazin, cauzând un prejudiciu de 130 de lei.

Tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău”, a precizat IPJ Bacău într-un comunicat de presă.

Angela Croitoru