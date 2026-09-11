Bacău. Un minor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lovit un bărbat de 25 de ani

Un minor în vârstă de 16 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Parchetul Bacău a fost sesizat vineri, 4 septembrie, de către un bărbat de 25 de ani, din localitate, care a declarat că, pe 1 septembrie, a fost lovit de un minor de 16 ani, informează IPJ Bacău, prin intermediul unui comunicat de presă.

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că agresiunea s-a petrecut în noaptea de 1 septembrie, „în jurul orei 04:00”, în parcarea unui supermarket din Bacău, unde bărbatul se afla însoțit de mai multe persoane. Minorul a fost reținut preventiv pentru 30 de zile după administrarea probatoriului și a fost introdus ulterior în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

Tânărul de 16 ani „a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile”. În prezent, cercetările continuă în cadrul unui dosar penal.

Ioana Mărcuțianu