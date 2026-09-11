INFRACȚIONALACTUALITATEBACĂU

Bacău. Un minor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lovit un bărbat de 25 de ani

de Ioana Mărcuțianu

Un minor în vârstă de 16 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Parchetul Bacău a fost sesizat vineri, 4 septembrie, de către un bărbat de 25 de ani, din localitate, care a declarat că, pe 1 septembrie, a fost lovit de un minor de 16 ani, informează IPJ Bacău, prin intermediul unui comunicat de presă.

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că agresiunea s-a petrecut în noaptea de 1 septembrie, „în jurul orei 04:00”, în parcarea unui supermarket din Bacău, unde bărbatul se afla însoțit de mai multe persoane. Minorul a fost reținut preventiv pentru 30 de zile după administrarea probatoriului și a fost introdus ulterior în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

Tânărul de 16 ani „a fost prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile”. În prezent, cercetările continuă în cadrul unui dosar penal.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca un câine de pază al democrației.
Articolul precedent
FOTO Suceava Tranzitul pelerinilor către Ucraina, prin județul Suceava, de Anul Nou Evreiesc
FOTO Suceava Tranzitul pelerinilor către Ucraina, prin județul Suceava, de Anul Nou Evreiesc

Ultima ora

SOCIAL

FOTO Suceava Tranzitul pelerinilor către Ucraina, prin județul Suceava, de Anul Nou Evreiesc

Județul Suceava s-a aflat, în perioada 7–11 septembrie 2026,...
INFRACȚIONAL

Bacău Un bărbat din Cașin vindea autoturisme cu acte false. 5.500 de euro ridicați la percheziții!

Un bărbat de 35 de ani din comuna Cașin...
ACTUALITATE

Neamț. Inspectorii de muncă au descins la angajatorii din domeniul asistență medicală – ce nereguli au fost găsite la clinicile private

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a efectuat verificări la...
INFRACȚIONAL

Neamț. Un bărbat ar fi vândut cu 8.000 de euro un autoturism închiriat

Un bărbat este cercetat de polițiștii nemțeni după ce...
ACTUALITATE

Suceava. Peste 4 milioane de lei, prejudiciu din vânzarea nefiscalizată de beton

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au...

Categorii