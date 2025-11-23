Bacău. Un microbuz plin cu cetățeni din Republica Moldova a luat foc în mers

Duminică, 23 noiembrie, la primele ore ale dimineții un microbuz în care se aflau 18 cetățeni ai Republicii Moldova a luat foc în mers, pe Drumul Național 11A Adjud – Bârlad, pe teritoriul județului Bacău.

„Centrul INFO-TRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 11A Adjud- Bârlad, între localitățile Huruiești și Homocea, județul Bacău, un microbuz de transport persoane, în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova, a luat foc în mers. Toți pasagerii au reușit să se auto-evacueze, fără a suferi leziuni”, a transmis Poliția Română prin Centrul Info-trafic.

Incendiul a fost lichidat de pompierii băcăuani. Traficul rutier a fost restricționat timp de mai bine de o oră, pe sensul de mers spre Bârlad.

