Bacău. Un microbuz plin cu cetățeni din Republica Moldova a luat foc în mers

de Vlad Bălănescu

Duminică, 23 noiembrie, la primele ore ale dimineții un microbuz în care se aflau 18 cetățeni ai Republicii Moldova a luat foc în mers, pe Drumul Național 11A Adjud – Bârlad, pe teritoriul județului Bacău.

Bacău. Un microbuz plin cu cetățeni din Republica Moldova a luat foc în mers„Centrul INFO-TRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române  informează că pe DN 11A Adjud- Bârlad, între localitățile Huruiești și Homocea, județul Bacău, un microbuz de transport persoane, în care se aflau 18 pasageri din Republica Moldova, a luat foc în mers. Toți pasagerii au reușit să se auto-evacueze, fără a suferi leziuni”, a  transmis Poliția Română prin Centrul Info-trafic.

Incendiul a fost lichidat de pompierii băcăuani. Traficul rutier a fost restricționat timp de mai bine de o oră, pe sensul de mers spre Bârlad.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
