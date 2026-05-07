Bacau. Un copil de 3 ani se luptă să trăiască după ce a fost scos dintr-o fântână adâncă de 22 de metri

Un băiețel de aproximativ 3 ani a fost scos de pompieri dintr-o fântână adâncă de 22 de metri, în localitatea Parincea, județul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o unitate de terapie intensivă mobilă.

Intervenția a fost suplimentată și cu un container MULTIRISC, folosit în misiuni complexe de salvare, având în vedere dificultatea operațiunii.

„Având în vedere specificul situației de urgență, a fost necesară și prezența unui alpinist din cadrul ISU Bacău, acesta coborând în fântână pentru recuperarea minorului. În urma operațiunii desfășurate, victima, un băiețel în vârstă de aproximativ 3 ani, a fost extrasă și predată echipajului medical prezent la fața locului. La momentul extragerii, minorul nu prezenta semne vitale, motiv pentru care au fost începute imediat manevrele de resuscitare”, au declarat reprezentanții ISU Bacau.

La acest moment, intervenția medicală este în desfășurare, iar echipajele depun toate eforturile pentru salvarea copilului.