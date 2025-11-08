Bacău. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu care i-a mistuit locuința

O persoană și-a pierdut viața, în seara de 7 noiembrie, în urma unui incendiu care a cuprins o locuință din satul Slobozia, comuna Stănișești, județul Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, echipajele Stației de Pompieri Podu Turcului au fost alertate să intervină, deplasând la fața locului două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent, flăcările cuprinzând întreaga locuință. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, însă, din nefericire, în interior a fost descoperit trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de aproximativ 79 de ani.

Focul a distrus complet casa, pe o suprafață de circa 50 de metri pătrați. Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului ar fi fost jarul sau scânteile căzute din sistemul de încălzire.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Foto: ISU Bacău