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Bacău. Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu devastator

de Popa Denisa

Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit luni seara, 28 septembrie, la o locuință din satul Hertioana de Jos, comuna Traian, județul Bacău.

Pompierii Detașamentului Bacău au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar la fața locului a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. În sprijinul pompierilor a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul casei, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Pompierii au localizat incendiul și au stabilit că nu exista pericol ca flăcările să se extindă la locuințele din apropiere.

În interiorul casei a fost găsită o persoană carbonizată. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat în vârstă de aproximativ 56 de ani.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a focului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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