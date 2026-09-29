Bacău. Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu devastator

Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit luni seara, 28 septembrie, la o locuință din satul Hertioana de Jos, comuna Traian, județul Bacău.

Pompierii Detașamentului Bacău au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar la fața locului a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. În sprijinul pompierilor a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul casei, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Pompierii au localizat incendiul și au stabilit că nu exista pericol ca flăcările să se extindă la locuințele din apropiere.

În interiorul casei a fost găsită o persoană carbonizată. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat în vârstă de aproximativ 56 de ani.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a focului a fost utilizarea focului deschis în spații închise.