Bacău Un bărbat din Cașin vindea autoturisme cu acte false. 5.500 de euro ridicați la percheziții!

Un bărbat de 35 de ani din comuna Cașin a crezut că a găsit metoda perfectă de făcut bani. Și, pentru câțiva ani buni a și reușit! Tânărul a falsificat, folosind tehnică IT, semnăturile unor funcționari și ștampilele unor instituții publice, reușind să vândă, astfel, mai multe autovehicule. Trei ani le-a luat polițiștilor până să intre pe firul poveștii și să afle schema prin care tânărul a păcălit sistemul, însușindu-și importante sume de bani.

“Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu-Ocna, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în comuna Cașin, într-un dosar penal ce privește comiterea mai multor infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Polițiștii de investigații criminale din Târgu-Ocna au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 35 de ani, din comuna Cașin, care, în perioada aprilie – august 2023, ar fi pus la dispoziția mai multor persoane acte de înstrăinare-dobândire a unor autovehicule ce conțineau semnături reproduse ale unor funcționari publici și impresiuni similare ale unor ștampile ce aparțin unor instituții publice. Totodată, acesta ar fi pus la dispoziția unei persoane o procură notarială contrafăcută, ce ar fi fost utilizată la restituirea unei autoutilitare care făcea obiectul unor proceduri judiciare în Italia. La percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă și suma de 5.500 de euro”, a precizat IPJ Bacău.

La percheziții au participat polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Bacău. După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Angela Croitoru