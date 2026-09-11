INFRACȚIONALACTUALITATEBACĂU

Bacău Un bărbat din Cașin vindea autoturisme cu acte false. 5.500 de euro ridicați la percheziții!

de Croitoru Angela

Un bărbat de 35 de ani din comuna Cașin a crezut că a găsit metoda perfectă de făcut bani. Și, pentru câțiva ani buni a și reușit! Tânărul a falsificat, folosind tehnică IT, semnăturile unor funcționari și ștampilele unor instituții publice, reușind să vândă, astfel, mai multe autovehicule. Trei ani le-a luat polițiștilor până să intre pe firul poveștii și să afle schema prin care tânărul a păcălit sistemul, însușindu-și importante sume de bani.

“Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu-Ocna, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în comuna Cașin, într-un dosar penal ce privește comiterea mai multor infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Polițiștii de investigații criminale din Târgu-Ocna au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 35 de ani, din comuna Cașin, care, în perioada aprilie – august 2023, ar fi pus la dispoziția mai multor persoane acte de înstrăinare-dobândire a unor autovehicule ce conțineau semnături reproduse ale unor funcționari publici și impresiuni similare ale unor ștampile ce aparțin unor instituții publice. Totodată, acesta ar fi pus la dispoziția unei persoane o procură notarială contrafăcută, ce ar fi fost utilizată la restituirea unei autoutilitare care făcea obiectul unor proceduri judiciare în Italia. La percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă și suma de 5.500 de euro”, a precizat IPJ Bacău.

La percheziții au participat polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Onești și  luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Bacău. După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
ITM Neamț
Neamț. Inspectorii de muncă au descins la angajatorii din domeniul asistență medicală – ce nereguli au fost găsite la clinicile private
Articolul următor
FOTO Suceava Tranzitul pelerinilor către Ucraina, prin județul Suceava, de Anul Nou Evreiesc
FOTO Suceava Tranzitul pelerinilor către Ucraina, prin județul Suceava, de Anul Nou Evreiesc

Ultima ora

SOCIAL

FOTO Suceava Tranzitul pelerinilor către Ucraina, prin județul Suceava, de Anul Nou Evreiesc

Județul Suceava s-a aflat, în perioada 7–11 septembrie 2026,...
ACTUALITATE

Neamț. Inspectorii de muncă au descins la angajatorii din domeniul asistență medicală – ce nereguli au fost găsite la clinicile private

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a efectuat verificări la...
INFRACȚIONAL

Neamț. Un bărbat ar fi vândut cu 8.000 de euro un autoturism închiriat

Un bărbat este cercetat de polițiștii nemțeni după ce...
ACTUALITATE

Suceava. Peste 4 milioane de lei, prejudiciu din vânzarea nefiscalizată de beton

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au...
SOCIAL

FOTO. Suceava. Incendiu de proporții în localitatea Bucșoaia

Un incendiu devastator a avut loc pe 10 septembrie,...

Categorii