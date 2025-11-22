Bacău. Un bărbat a murit după ce un zid de cărămidă a căzut peste el

Un accident ciudat a avut loc sâmbătă, 22 noiembrie, seara, într-un cartier al municipiului Bacău. Un bărbat a fost surprins de un zid de cărămidă care s-a prăbușit peste el și a murit, ca urmare a traumatismelor suferite.

„În această seară, în jurul orei 18:10, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au fost solicitați să intervină pe strada Independenței din municipiul Bacău, pentru salvarea unei persoane care a fost surprinsă sub un zid de cărămidă.

La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță de terapie intensivă mobilă. Echipajele au acționat pentru extragerea victimei, aceasta fiind ulterior predată personalului medical.

Din nefericire, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 63 de ani, prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decesul acestuia de către personalul medical”, a precizat ISU Bacău.