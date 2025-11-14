FAPT DIVERSACTUALITATEBACĂU

Bacău: un bărbat a murit carbonizat într-un incendiu provocat de o țigară

de Vlad Bălănescu

Bacău: un bărbat a murit carbonizat într-un incendiu provocat de o țigarăUn bărbat din din localitatea Bolovăniș, comuna Ghimeș – Făget. județul Bacău, și-a pierdut viața în urma unui incendiu provocat după ce a adormit cu țigara aprinsă. S-a întâmplat pe 14 noiembrie când flăcările care au cuprins locuința au fost văzute de vecini care au cerut ajutor la numărul unic de urgență 112. Apelul a fost înregistrat în dispeceratul ISU Bacău în jurul orei 21:40. Au intervenit militarii de la Punctul de lucru Brusturoasa, cu o autospecială de stingere cu apă si spumă și ambulanța SMURD.

Până la lichidarea incendiului, casa cu o suprafață de aproximativ 60 mp a fost mistuită în totalitate. După stingerea flăcărilor, pompierii au cercetat interiorul și au descoperit o victimă. „Din păcate, în interiorul casei a fost găsită o persoană de sex masculin în vârstă  de aproximativ 59 ani, carbonizată”, anunță ISU Bacău. Ulterior s-a stabilit că, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de o țigară uitată aprinsă.

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
