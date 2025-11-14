Bacău: un bărbat a murit carbonizat într-un incendiu provocat de o țigară

Un bărbat din din localitatea Bolovăniș, comuna Ghimeș – Făget. județul Bacău, și-a pierdut viața în urma unui incendiu provocat după ce a adormit cu țigara aprinsă. S-a întâmplat pe 14 noiembrie când flăcările care au cuprins locuința au fost văzute de vecini care au cerut ajutor la numărul unic de urgență 112. Apelul a fost înregistrat în dispeceratul ISU Bacău în jurul orei 21:40. Au intervenit militarii de la Punctul de lucru Brusturoasa, cu o autospecială de stingere cu apă si spumă și ambulanța SMURD.

Până la lichidarea incendiului, casa cu o suprafață de aproximativ 60 mp a fost mistuită în totalitate. După stingerea flăcărilor, pompierii au cercetat interiorul și au descoperit o victimă. „Din păcate, în interiorul casei a fost găsită o persoană de sex masculin în vârstă de aproximativ 59 ani, carbonizată”, anunță ISU Bacău. Ulterior s-a stabilit că, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de o țigară uitată aprinsă.

(G. S.)