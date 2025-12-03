Social BacauACTUALITATESOCIAL

Bacău: Un autoturism a intrat într-un autobuz parcat, șoferul a rămas încarcerat

de Popa Denisa

Bacău: Un autoturism a intrat într-un autobuz parcat, șoferul a rămas încarceratUn accident spectaculos a avut loc în zorii zilei de 3 decembrie în comuna Săucești, sat Bogdan Vodă, județul Bacău. Un autoturism a intrat într-un autobuz parcat, iar în urma impactului vehiculul a rămas aproape vertical, șoferul fiind încarcerat. Pentru gestionarea situației ISU Bacău a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, descarcerarea si ambulanța SMURD.

Ajunși la locul evenimentului, pompierii au constatat faptul că un autoturism, în care se afla o singură persoană, a intrat în coliziune cu un autobuz parcat. În urma impactului o persoană a rămas încarcerată. Salvatorii au acționat de îndată pentru extragerea în siguranță a victimei”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău. Conducătorul auto a fost asistat medical, ulterior fiind transportat la spital.

(G. S.)

